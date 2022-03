Présidentielle : sur TF1, Jordan Bardella et Gabriel Attal s'affrontent sur la retraite à 65 ans

La réforme des retraites s'invite à nouveau au cœur de la campagne. À 14 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le président du RN Jordan Bardella et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal étaient sur le plateau de TF1, dimanche 27 mars, pour débattre des projets de leurs candidats respectifs, Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Le président sortant défend le report de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans, une proposition défendue par Gabriel Attal. Ce dernier a fait valoir que le système actuel est déficitaire et que "ce que veut Emmanuel Macron, c'est que les Français puissent continuer à avoir une retraite, et une bonne retraite". Arguant du fait que l'espérance de vie "s'allonge", et qu'il n'y aura dans quelques années qu'un seul actif pour financer la pension d'un retraité, il explique que "le risque est d'arriver au défaut de paiement et de ne plus pouvoir verser les retraites".

Emmanuel Macron exclut de baisser les pensions ou d'augmenter les cotisations, d'où, selon le porte-parole du gouvernement, cette option qui consiste à "demander aux Français de travailler un peu plus longtemps, en tenant compte de la pénibilité, des carrières longues". Il ajoute : "Ceux qui vendent aux Français, comme Marine Le Pen, l’idée qu’ils pourraient travailler moins longtemps, ne disent pas qu’ils vont aggraver les déficits. Et derrière, le seul choix sera de baisser les pensions et d’augmenter les impôts".