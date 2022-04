Présidentielle : un appel "à la plus grande prudence" après un "faux sondage" donnant Eric Zemmour au second tour

Si le fondateur de Reconquête! est passé sous la barre des 10% dans nos derniers sondages rolling, une prétendue enquête d'opinion le donne pourtant au second tour et a été relayée ces derniers jours, au point d'inquiéter les autorités de surveillance de la campagne. La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages ont appelé vendredi les électeurs à rester sur leurs gardes après la diffusion de messages par SMS plaçant Eric Zemmour au second tour.