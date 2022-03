Présidentielle : un candidat peut-il encore se retirer ?

Le cas ne s'est jamais présenté pour une élection présidentielle. "Une fois la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel, elle n'est dans les faits plus modifiable", indiquait le constitutionnaliste Didier Maus au Figaro en 2017, quand Benoît Hamon avait appelé Jean-Luc Mélenchon à se désister à son profit. "Ce blocage juridique n'empêche pas de ralliement purement politique : un candidat peut arrêter de faire campagne, appeler au report de vote et ne pas imprimer les bulletins à son nom. Mais il figurera tout de même à 0% dans les résultats du ministère de l'Intérieur", poursuivait-il. "On est à l’heure de l’impression des bulletins de vote et des professions de foi, ça me paraît compliqué de renoncer", indiquait d'ailleurs, lucide, le député LFI Adrien Quatennens ce lundi sur LCI, interrogé sur l'espoir d'un ralliement du candidat communiste Fabien Roussel.