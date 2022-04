Présidentielle : enquête ouverte après des SMS du parti d'Éric Zemmour à la communauté juive

Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture de cette enquête pour des infractions relatives à des données à caractère personnel. Un SMS signé du nom du candidat a été envoyé vendredi, juste avant le début de la période de réserve, à de nombreux téléphones mobiles dans l'Hexagone. Il renvoyait vers une page éditée par le parti Reconquête! affichant un texte explicitement adressé aux Français juifs.

Désormais hors ligne, il s'intitulait : "Message d’Éric Zemmour aux Français de confession juive". Le polémiste d'extrême droite, qui a rassemblé 7% des suffrages dimanche et appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour, s'y présentait comme "le seul à dénoncer l'expansion de l'islam qui ravage notre pays". "L'antisémitisme qui tue aujourd'hui est islamique", ajoutait celui qui a déjà été mis en cause dans l'envoi de SMS pendant la campagne, à cause de messages relayant un "faux sondage" qui le donnait au second tour.