Présidentielle : y a-t-il vraiment 15 à 20 millions d'électeurs indécis avant le premier tour ?

Il est donc nécessaire de refaire ce calcul en enlevant du nombre de personnes inscrites sur les listes les abstentionnistes ; les indécis étant des personnes n'ayant pas encore arrêté leur choix mais étant sûres d'aller voter. D'après les instituts de sondage cités plus haut, la moyenne de l'abstention dimanche prochain serait de 30%. Ainsi, sur les 48,7 millions d'électeurs, 34,1 seraient sûrs d'aller voter au premier tour. Il convient donc de calculer le nombre d'indécis sur cette base. Ce qui porterait le nombre d'indécis entre 8,1 et 10,9 millions (24 et 32% de 34,1 millions). Des chiffres pondérés qui mettent à mal les affirmations de Guillaume Peltier et Nicolas Dupont-Aignan.