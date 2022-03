Suppression de la redevance TV, "prime Macron"... le président-candidat esquisse ses propositions

"On supprimera les impôts qui restent, la redevance en fait partie", a-t-il ainsi déclaré, assurant que cette proposition était "cohérente avec la suppression de la taxe d'habitation", l'une des mesures phares de sa campagne en 2017. Cette contribution à l'audiovisuel public, qui permet de financer les chaines de TV et de radio du secteur public, est applicable à toute personne qui paye la taxe d'habitation et qui détient un téléviseur.

Avant Emmanuel Macron, les candidats Valérie Pécresse (LR), Marine Le Pen (RN) et Éric Zemmour (Reconquête!) ont annoncé leur intention de supprimer la redevance, certains d'entre eux proposant de privatiser une partie ou la totalité des médias publics.