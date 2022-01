Primaire populaire : comment fonctionne le scrutin au jugement majoritaire ?

Depuis ce jeudi et jusqu'à dimanche, 467.000 inscrits à la Primaire populaire pourront voter pour leur candidat de gauche favori en vue de l'élection présidentielle. Mais le mode de scrutin n'a rien à voir avec le classique système uninominal majoritaire à deux tours auquel les Français sont particulièrement habitués. Et pour cause, les organisateurs de la Primaire populaire ont choisi de départager les sept candidats à l'aide du système de jugement majoritaire.