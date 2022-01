Primaire populaire : pourquoi des candidats de gauche en sont exclus ?

En réalité, les sept candidats aujourd’hui en lice ont été désignés par plus d’un millier de citoyens, aux termes d’une procédure de parrainages il y a quelques mois. "La primaire populaire a été construite en plusieurs étapes", récapitule Cléo Belaïche, chargée de la presse pour le mouvement. Suite à la construction en avril dernier d’un "socle commun" de propositions à l’aide des partis politiques de gauche, la primaire populaire a lancé ses groupes locaux puis ses parrainages, de juillet à octobre dernier. Un calendrier résumé ici, sur le site de la Primaire populaire. "Il s’agissait d’une grande consultation citoyenne, où l’on a ouvert la possibilité aux citoyens qui le souhaitaient de nommer des personnalités publiques qu’ils aimeraient voir porter les idées du socle commun et représenter la gauche et l’écologie en 2022. Nous n’avions mis aucune limitation, si ce n’est représenter les idées du socle commun", précise Cléo Belaïche.