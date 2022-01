"Une candidature de plus" : la victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire largement critiquée à gauche

De son côté, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, qui avait déjà qualifié le processus de la Primaire populaire de "farce", a estimé sur France 5 que l'ancienne Garde des Sceaux avait "enfilé la chaussure qui a été préparée pour elle, je ne suis pas concerné, c'est leur affaire", ajoutant en avoir "un peu marre des appels téléphoniques où on me prend pour une bille", référence à un récent coup de fil de l'ex-candidat Arnaud Montebourg qui était également en quête d'union avant de jeter l'éponge.

Même constat de la candidate socialiste Anne Hidalgo qui a assuré que, "non", elle ne se sent pas non plus engagée par ce résultat. "Ça aurait pu être un moment de rassemblement de toute la gauche, c'est une candidature de plus", a-t-elle abondé.