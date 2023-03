Prime alimentaire, jets privés et lutte contre l'extrême droite au menu de la journée écologiste à l'Assemblée

Alors que l'inflation pousse beaucoup de Français à rogner sur leur alimentation, EELV proposera d'abord de les aider à mieux manger, via la création d'une prime alimentaire exceptionnelle pour tous les ménages jusqu'à un certain plafond, d'au moins 50 euros par personne et par mois. Pour aider les étudiants, ils remettront sur la table l'extension du RSA aux 18-24 ans, et souhaitent multiplier par quatre le budget dédié aux bourses étudiantes.

Alertant sur une autre conséquence de la sécheresse qui sévit actuellement dans le pays, les députés écologistes veulent aider les propriétaires victimes du phénomène de retrait et de gonflement des argiles (RGA), qui voient leurs maisons endommagées par les fissures.