Ce qui change avec la nouvelle prime Macron votée à l'Assemblée nationale

Avec la prime de partage de la valeur (PPV) les employeurs pourront verser jusqu'au 31 décembre 2023 une prime exceptionnelle d'un montant maximal de 3000 euros (ou 6000 euros en cas d'accord d'intéressement), exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, pour les salariés dont le revenu équivaut à moins de trois fois la valeur du Smic.

Ce qui change d'abord, c'est la somme que pourra toucher un salarié par an, triplée par rapport à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette dernière était exonérée d'impôt, de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1000 euros, limite portée à 2000 euros en cas de signature d'un accord d'intéressement. Aussi cette année, un salarié pourra toucher deux primes, celle qui pouvait être versée jusqu'au 31 mars et la PPV qui pourra être payée à partir du 1er août. En effet, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pouvait être versée jusqu'au 31 mars 2022 mais comptait pour l'année 2021.