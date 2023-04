Rima Abdul Malak, une ministre de la Culture aux prises de position assumées

Quelques semaines plus tôt, la diplômée de Sciences-Po Lyon avait défendu l'artiste suisse Miriam Cahn exposée au musée de Tokyo et accusée de pédopornographie par des associations de protection de l'enfance et l'extrême droite. "Oui, l'art peut choquer, peut questionner, peut parfois susciter du malaise, voire du dégoût. L'art n'est pas consensuel. Et la liberté d'expression et de création est garantie par la loi", avait-elle répliqué à la députée Rassemblement national qui l'avait interpellée à ce sujet à l'Assemblée nationale le 21 mars. Et d'ajouter que ce n'est "ni à une ministre, ni à une parlementaire de qualifier une infraction pénale. C'est le rôle de la justice".

La ministre avait également soutenu la tenue au festival d'Angoulême d'une exposition de l'auteur de bandes dessinées Bastien Vivès, lui aussi accusé de promouvoir la pédopornographie ; même si elle avait condamné certains de ses propos, notamment sur l'inceste. Interrogée par Le Parisien mi-décembre, elle ne les jugeait "pas acceptables" et disait comprendre "l'émoi" qu'ils avaient suscité, "parce que ce sont des sujets graves". "Mais cet auteur a une carrière très riche (...) il a abordé des sujets très vastes, on ne peut pas réduire cet auteur à deux bandes dessinées et quelques phrases dites en interview", ajoutait-elle.