Prix de l'électricité : la France peut-elle "quitter le marché européen comme le Portugal et l'Espagne" ?

Tout d'abord, il est important de rappeler que cette corrélation n'est pas le fruit d'une décision arbitraire. Comme nous vous l'expliquions déjà dans cet article publié en septembre dernier, sur le marché européen de l'électricité, les prix sont en fait impactés par l'énergie la plus coûteuse. Depuis l'ouverture à la concurrence et la directive de l'électricité de 1996, le "marché du gros" suit en effet la logique des "enchères", comme nous le rappelait Jacques Percebois. L'économiste et directeur du Centre de Recherche en Économie et Droit de l'Énergie (CREDEN) nous résumait la situation ainsi : "Avant, lorsque EDF était seule sur le marché, l'entreprise vendait son électricité selon le coût estimé de sa production. Mais quand les prix ont arrêté d'être régulés par un seul acteur, un système d'enchères s'est mis en place entre producteurs. Chacun d'entre eux propose le mégawattheure à un tarif assez élevé pour recouvrir ses coûts de fonctionnements." Les prix sont donc tirés naturellement vers le haut par l'électricité la plus onéreuse à produire. Ici, le gaz. C'est un mécanisme purement économique, lié à la loi de l'offre et de la demande, et non pas politique.