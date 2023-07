Prix de l'électricité : la hausse de 10% au 1er août est "proportionnée", estime Emmanuel Macron

"L'augmentation des prix de l'énergie" est un "impôt de l'extérieur qui est dû à beaucoup de phénomènes géopolitiques et à des dérèglements de marché qui sont maintenant en train de se stabiliser", a rappelé le chef de l'État. "La nation a investi environ 40 milliards d'euros pour absorber ce choc mais c'est quelque part le contribuable (...) qui paye ce que le consommateur ne paye pas", a-t-il expliqué. Aussi, selon lui, "quand on regarde les pays voisins européens, on aura beaucoup moins augmenté l'électricité dans notre pays que chez la plupart des voisins".