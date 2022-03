"Électoraliste", "dérisoire" : l'opposition vent debout contre la remise carburant de 15 centimes par litre

"Jean Castex se réveille un peu tard, cette mesure-là ne va pas être suffisante et surtout pas assez rapide", a regretté sur France 3 la candidate socialiste Anne Hidalgo. "Et puis pardon, il y a un côté quand même un peu clientéliste et électoraliste puisqu'on nous explique que quand vous allez payer, vous aurez une petite mention vous expliquant combien le gouvernement vous a fait un cadeau. Pourquoi ne pas confondre bulletin de vote et tickets d'essence ?", a-t-elle déploré.

"Je la trouve dérisoire, eu égard à la situation puisque la baisse de 15 centimes par litre, ça n'est même pas à la hauteur des augmentations de taxes qui ont été décidées par Emmanuel Macron, ministre de l'Économie et président de la République", a regretté sur BFMTV la candidate du RN Marine Le Pen, qui veut "baisser de manière pérenne la TVA sur l'énergie de 20% à 5,5%, parce que c'est un produit de première nécessité".