Prix de l'humour politique : Rachida Dati, Sandrine Rousseau, Jean Lassalle... sélectionnés

Qui pour succéder à Marlène Schiappa au palmarès du Grand Prix de l'humour politique ? Les nommés sont progressivement dévoilés par le jury du prix "Press club, humour et politique". Ainsi, ce lundi 27 juin, une deuxième série de six "petites phrases" prononcées par des femmes et hommes politiques a été rendue publique. L'objectif du Prix étant de récompenser l'auteur de la saillie la plus drôle de l'année.