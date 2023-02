Prix des carburants : Emmanuel Macron souhaite un nouveau "geste" sur le diesel

En janvier, la France a pour rappel atteint les 6% d'inflation sur un an, selon l'Insee. Elle est à rebours de la tendance de la zone euro, où globalement l'inflation qui est montée plus haut a reculé pour le troisième mois consécutif, s'établissant à 8,5%. Et d'autres pays, tel l'Italie présentent même une inflation en repli.