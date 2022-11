Prix des carburants : comment le gouvernement justifie-t-il la baisse de la ristourne ?

Lundi sur LCI, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a également apporté comme explication le fait que cette aide avait bénéficié aux pays frontaliers à la France, arguant qu'elle avait financé "aussi des personnes qui viennent de pays voisins, qui viennent faire le plein en France aux frais du contribuable français".

"On ne peut pas se payer une ristourne à vie", a poursuivi l'ancien porte-parole du gouvernement. "Cette ristourne nous a coûté plus de 7 milliards d'euros cette année. On l'a prolongée de quinze jours car beaucoup de Français ont eu des difficultés à s'approvisionner à cause des grèves. Quinze jours, c'est 440 millions d'euros. On doit basculer vers des dispositifs plus ciblés, avec une aide pour les gros rouleurs", a-t-il ajouté, en référence à l'aide ciblée qui profitera à certains automobilistes ayant besoin de leur voiture pour travailler, mise en place en janvier 2023.