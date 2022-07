Prix des carburants : l'hypothèse d'une ristourne plus importante à la pompe tient la corde

Il semblerait qu’après discussions, les deux partis aient trouvé un accord, comme l’a confirmé à TF1 et LCI la vice-présidente de la commission des finances et députée LR Véronique Louwagie. Son parti a déposé des amendements réclamant une ristourne de 40 centimes par litre d’essence entre août et décembre 2022, précisant qu’il serait "possible de moduler cette ristourne si le carburant diminue, notamment s’il aboutit à un prix inférieur à 1,50 euro". Il s’agirait de renoncer à l’indemnité carburant ciblée sur les gros rouleurs évoquée plus haut, et le gouvernement aurait choisi d’opter pour une baisse de 30 centimes.