Prix des carburants : le gouvernement et les Républicains s'entendent sur une remise de 30 centimes à la pompe

Elle sera ensuite abaissée à 10 centimes en novembre et en décembre, alors même que le gouvernement proposait plutôt une suppression de cette remise fin novembre. Avec cette mesure, qui s'additionne à la remise de 20 centimes à la pompe annoncée vendredi par TotalEnergies, "vous auriez dans certaines stations services en France un carburant à 1,5 euro", a argué Bruno le Maire, soit le seuil défendu par LR.

Le ministre de l'Économie a également proposé aux députés de ce groupe une aide pour les petites stations rurales et le "report" de l’indemnité carburant transport afin de trouver un meilleur compromis entre la majorité et le groupe des Républicains. Celle-ci devait viser spécifiquement les gros rouleurs et les personnes les plus défavorisées, mais n'était pas soutenue par la droite, qui réclamait plutôt une mesure "généralisée".

Satisfaits de ces annonces, qui n'ont pas fait l'objet d'un vote, les députés LR ont retiré leur amendement qui demandait un gel des prix du carburant à 1,50 euro le litre. Cela ouvre la voie à une adoption de la remise, qui pourrait donc entrer en vigueur, à l'instar de la remise de 18 centimes, par décret.