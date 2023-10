Prix des carburants : TotalEnergies va "maintenir le plafonnement à 1,99 euro pour 2024", annonce Bruno Le Maire

Une "protection" en cas de flambée des prix, due à la guerre entre Israël et le Hamas ? "Tout dépendra de ce qui se passe au Proche-Orient. Si la crise reste locale, les conséquences seront locales. Aujourd'hui, on le voit, les conséquences sont limitées", a expliqué Bruno Le Maire. "Si demain, vous avez une extension du conflit dans la région, il y aura des conséquences beaucoup plus lourdes, en particulier sur les prix sur l'énergie."