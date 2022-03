Prix du carburant : l'essence est-elle plus chère en France à cause des taxes ?

Oui, les taxes à la pompe peuvent varier d'un pays à l'autre. Et oui, la France se situe bien dans le haut du panier. Ainsi, pour reprendre l'exemple espagnol, les chiffres de la Commission européenne montrent que les automobilistes payent 47,2 centimes de taxes pour un litre de sans plomb 95. Contre 69 centimes en France. Sur l'ensemble des 27, l'Hexagone est en fait le quatrième pays à avoir les taxes les plus élevées sur l'essence. Elle se place derrière les Pays-Bas, l'Italie et la Grèce, avec respectivement 821, 728 et 713 centimes de taxes par litre.