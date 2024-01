Le gouvernement avait-il exclu la hausse des tarifs de l'électricité annoncée par Bruno Le Maire ?

Bruno Le Maire a annoncé dimanche soir sur TF1 que les tarifs réglementés de l'électricité augmenteraient entre 8,6 et 9,8% au 1ᵉʳ février prochain. Cette annonce contrevient-elle aux engagements du gouvernement, comme le sous-entend le leader de La France insoumise Manuel Bompard sur X ?

Le gouvernement a-t-il rompu l'un de ses engagements en annonçant une hausse des tarifs de l'électricité au 1ᵉʳ février ? Dimanche soir, sur le plateau du 20H de TF1, le ministre de l'Économie a annoncé que la facture d'électricité des Français soumis aux tarifs réglementés augmenterait dans une dizaine de jours. Quelques heures plus tard sur X, le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, a laissé entendre qu'avec cette annonce, le ministre ne respectait pas ses promesses, photomontage de deux titres d'articles de BFMTV à l'appui, surmonté du commentaire suivant : "Bruno raconte des salades".

Le premier article mis en exergue par le député des Bouches-du-Rhône rappelle que Bruno Le Maire avait assuré en septembre 2023 qu'une hausse des tarifs de l'électricité de 10 à 20% début 2024 était exclue. Le second reprend les annonces de dimanche soir, à savoir une hausse à venir entre 8,6 et 9,8% des prix de l'électricité.

"La facture d'électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses va augmenter de 9,8% au 1ᵉʳ février et sur les tarifs de base de 8,6%", a déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dimanche soir sur TF1, promettant qu'aucune nouvelle hausse n'interviendrait avant février 2025 et assurant qu'avec une hausse "sous les 10%" il respectait ses engagements. La semaine dernière déjà, le locataire de Bercy avait déclaré : "je répète ce que j'ai toujours dit, c'est que je tiens parole, il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'électricité de plus de 10% dans les jours qui viennent".

La promesse d'une hausse contenue sous la barre des 10%

En effet, voilà des mois que l'exécutif assure qu'une éventuelle hausse sera contenue en dessous des 10%. Le gouvernement n'a jamais promis qu'aucune nouvelle augmentation n'aurait lieu, mais seulement qu'elle ne serait pas supérieure à 10%.

Le 14 septembre 2023, Bruno Le Maire avait exclu une augmentation de 10 à 20% des tarifs réglementés de l'électricité (TRV), révisés deux fois par an, le 1ᵉʳ février et le 1ᵉʳ août, en février 2024. Les tarifs réglementés de l'électricité comprennent à la fois les tarifs de base et les tarifs heures pleines/heures creuses mentionnés dimanche par le ministre. "Une augmentation des tarifs de l'électricité de 10 à 20% (…) début 2024 est exclue", avait-il assuré à des journalistes. Le lendemain, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait confirmé que malgré la fin progressive du bouclier tarifaire, les prix continueraient d'être contenus par le gouvernement. "Pour 2024, effectivement, nous allons retirer progressivement ce bouclier énergétique, mais Bruno Le Maire l'a bien dit, le prix de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10% (…) au 1ᵉʳ février et sur l'ensemble de l'année 2024."

10,1% d'augmentation pour 400.000 abonnés

Ainsi, Manuel Bompard a faux en sous-entendant que le gouvernement n'a pas respecté son engagement, mais sûrement estime-t-il que la hausse annoncée, notamment de 9,8% des tarifs heures pleines/heures creuses, équivaut à une hausse de 10% pour les millions de Français qui en bénéficient.

Aussi, certains abonnés verront bien leur facture augmenter de plus de 10%, les quelque 400.000 abonnés particuliers ayant souscrit une option dite "effacement jour de pointe", pour qui le tarif augmentera de 10,1%. Ces abonnés paient un tarif plus avantageux, mais s'engagent en échange à réduire leur consommation les jours où la consommation nationale est très importante.

Cette nouvelle hausse est due à l'augmentation de la "taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité" (TIFCE) qui va remonter en février, de 1 à 21 euros par mégawattheure, comme le budget 2024 le permettait. Avant la crise, elle était de 32,44 euros. Depuis deux ans, le gouvernement l'avait réduit pour éviter des hausses trop fortes des tarifs. Depuis la fin progressive du bouclier tarifaire en février 2022, l'augmentation totale des prix de l'électricité est estimée entre 43 à 44%.