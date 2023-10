Soupçons d'emplois fictifs : François Bayrou et dix autres membres du MoDem devant la justice

Le président du MoDem devant la justice. Le procès de François Bayrou et de dix anciens cadres et élus centristes s'ouvre ce lundi 16 octobre en début d'après-midi à Paris. Le haut-commissaire au Plan ainsi que dix autres personnes doivent comparaître jusqu'au 15 novembre dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé entre 2005 et 2017 des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour l'UDF puis le MoDem.

Parmi les personnalités sur le banc des accusés : François Bayrou, mais aussi l'ex-garde des Sceaux Michel Mercier, cinq anciens eurodéputés dont Jean-Luc Bennahmias, trois cadres et un assistant parlementaire de l'époque, ainsi que les deux partis en tant que personne morale. "La plupart des accusations ont été levées. Et je tiens à le répéter : je n'ai jamais, pas une seule fois, et nous n'avons jamais comme responsables, comme parti, participé au moindre détournement", a affirmé la semaine dernière le patron de la formation centriste, allié du président Macron, à la République des Pyrénées. Le maire de Pau, qui dénonce une enquête "infondée" et des accusations "fausses", encourt notamment l'inéligibilité.