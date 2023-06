Affaire Benjamin Griveaux : que devient l'ancien ministre d'Emmanuel Macron ?

Sur ce même profil Linkedin, le diplômé de Sciences Po et d'HEC dit être "entrepreneur", "conseiller", "investisseur", "membre de conseil d'administration". Il est indiqué qu'il est membre du conseil consultatif chez Circle depuis décembre 2021 et Norbert Health depuis juillet 2022, ainsi que membre du comité stratégique de Sorius. Auprès de l'AFP, Benjamin Griveaux a indiqué qu'il dirigeait "un cabinet de conseil en stratégie à destination des dirigeants", et a également indiqué qu'il était "investisseur dans plusieurs projets de start-ups de la tech française", notamment dans l'intelligence artificielle.

Il a par exemple investi dans ExtraStudent, un réseau social scolaire à destination des lycéens et étudiants créé par Jules Simiand Brocherie, 20 ans. Le jeune homme a levé récemment 1,5 million d’euros pour son projet, qu’il surnomme "le LinkedIn des élèves et étudiants", notamment auprès de l'ancien porte-parole du gouvernement.