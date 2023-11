Procès d'Éric Dupond-Moretti : qui sont les six députés et les six sénateurs qui vont juger le garde des Sceaux ?

Comment se passe le procès pour ces derniers ? Avant l'audience, tous ont reçu l'ensemble du dossier – d'environ 2000 pages – sur une clé cryptée, censé rester confidentiel. Les parlementaires ont dû travailler dessus de façon individuelle et dans le secret, ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur le fond du dossier ni de communiquer leur position sur les affaires. À l'issue du délibéré, députés et sénateurs votent à bulletin secret, sur la culpabilité puis sur les peines, par palier (prison ou non, sursis ou non, amendes, travail d'intérêt général, relaxe).

Ce procès sera forcément très politique, puisque les enjeux sont grands. En cas de condamnation, Éric Dupond-Moretti devra très certainement quitter son poste. "Quel que soit le jugement qui sera rendu, nous serons critiqués. S’il est relaxé, on dira que le procès est biaisé. S’il est condamné, on dira que l’opposition a voulu se faire le ministre de la Justice", a dit un parlementaire membre de la CJR au Parisien. Mais un autre promet : "Je serai le plus honnête intellectuellement possible et ferai abstraction de mes différents politiques avec Éric Dupond-Moretti."