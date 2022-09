Procès de l'attentat de Nice : les deux héros qui ont tenté de stopper le terroriste entendus ce mardi

Ils sont devenus des "héros" et ont été décorés pour leur bravoure de la Légion d'Honneur. Ce mardi 13 septembre après-midi, au procès de l'attentat de Nice, la cour va entendre les témoignages d'Alexandre Nigues et Franck Terrier. Le soir du 14 juillet 2016, les deux hommes se trouvaient sur la promenade des Anglais quand un camion a foncé dans la foule à vive allure. Les deux ont successivement tenté de stopper Mohamed Lahouaeij-Bouhlel dans son action.

Le premier circulait à vélo. Après avoir lâché sa bicyclette, il s'est agrippé à la porte avant du camion et a tenté de l'ouvrir. Le terroriste l'a menacé avec son arme, Alexandre Niguès a lâché la porte, puis pris la fuite.

Le second était au volant de son scooter avec sa femme, quand il a vu le 19 tonnes percuter les spectateurs venus applaudir le feu d'artifice, il a déposé son épouse et foncé vers le poids-lourd. Il a ensuite jeté son deux-roues sous le camion, attrapé la portière, et tenté en vain, lui aussi, de l'ouvrir. Il a alors été frappé de plusieurs coups de crosse, qui l'ont fait tomber au sol. Mohamed Lahouaeij-Bouhlel a alors tiré dans sa direction. Franck Terrier a trouvé refuge sous le camion jusqu'à ce que la police neutralise le terroriste.