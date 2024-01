EN DIRECT - L'événement du dimanche LCI du 21 janvier : Fabien Roussel est notre invité

Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel est l'invité de Marie Chantrait dans "l'Événement du dimanche LCI", en direct à 12H sur le canal 26.

Le patron du Parti Communiste fait partie de ces élus de gauche qui appellent à "investir" les rassemblements et défilés prévus ce dimanche pour protester contre la loi immigration. Avant de rejoindre cette manifestation organisée en amont de l'examen du texte par Conseil constitutionnel le 25 janvier, Fabien Roussel est notre invité. Il répond aux questions de Marie Chantrait, et alors que la campagne pour les élections européennes – durant laquelle il accompagnera le candidat PCF Léon Deffontaines – frémit, et que la colère des agriculteurs gronde.

Tous les dimanches à 12h, "L'Événement du dimanche LCI", notre rendez-vous politique incontournable, fait intervenir les meilleurs experts… François Lenglet, Ruth Elkrief, François Clemenceau et Nicolas Domenach.

Une heure d’entretien sans concession avec les ministres, chefs de partis, les leaders d’opinion, les grands patrons durant laquelle toutes les questions seront posées afin de prendre le temps d’aller plus loin.