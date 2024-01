EN DIRECT - L'événement du dimanche LCI du 28 janvier : Yannick Jadot est notre invité

Sénateur écologiste de Paris et ancien député européen, Yannick Jadot est l'invité de Marie Chantrait dans "L'événement du dimanche LCI". Un entretien à suivre à partir de 12H sur le canal 26 alors que la colère des agriculteurs pourrait reprendre de la vigueur dès lundi, avec le blocage annoncé de Paris et du marché de Rungis.

La colère agricole gronde et les annonces de Gabriel Attal n'ont pas satisfait la totalité des manifestants. En réaction, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs ont annoncé "monter à Paris" lundi, quand la Coordination rurale entend bloquer le premier marché de gros de produits frais d'Europe à Rungis. Les syndicats agricoles ont notamment dans le collimateur les normes décidées par l'Union européenne ou encore l'accord de libre-échange entre l'UE et les pays latino-américains du Mercosur ou celui en passe d'être ratifié avec la Nouvelle-Zélande. Autant de sujets à propos desquels Yannick Jadot, sénateur EELV de Paris et ex-député européen de 2009 à 2023, livrera son analyse.

PAS DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE AU SIÈGE DE PARIS "Je soutiens le mouvement des paysannes et paysans", a lancé d'emblée Yannick Jadot sur le plateau de LCI. "Ça fait 30 ans qu'on voit les fermes disparaître, on est à 200 par semaine. Presque deux suicides tous les jours. C'est une crise économique et sociale dramatique", a ajouté le sénateur écologiste.

Est-il favorable à un siège de la capitale, tel qu'annoncé par les agriculteurs pour le début de semaine ? "Je n'ai pas à soutenir un appel organisé par les syndicats", estime Yannick Jadot. Il reconnait toutefois une véritable "crise des revenus", avec des "augmentations massives" très difficile à assumer pour les paysans. YANNICK JADOT EN DIRECT CE MIDI SUR LCI Bonjour, bienvenue à nos côtés sur ce live. L’événement du dimanche LCI accueille aujourd'hui le sénateur écologiste de Paris Yannick Jadot. Un entretien à suivre ici même et à regarder en direct sur LCI dès midi (canal 26 de la TNT)

