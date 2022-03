Présidentielle : cinq choses à savoir sur Nathalie Arthaud

Agée de 52 ans, Nathalie Arthaud est agrégée d’économie et de gestion et enseigne dans un lycée d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Elle est née et a grandi dans la Drôme, avant de faire des études à Lyon (Rhône). Elle découvre le communisme "entre deux matchs de volley-ball" et s'engage au sein de Lutte ouvrière plutôt que du Parti communiste, "devenu stalinien et parti de gouvernement s’adaptant au système capitaliste", écrit-elle sur son site internet. Militante au sein de LO depuis 1988, Nathalie Arthaud en est devenue la porte-parole en 2009, à la suite d’Arlette Laguiller. Après 2012 et 2017, elle participe à sa troisième élection présidentielle.