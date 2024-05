Projet de loi agricole : des débats houleux en vue pour le gouvernement à l'Assemblée

Le projet de loi agricole du gouvernement arrive ce mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Réécrit dans l'urgence par l'exécutif après la crise agricole, il ne satisfait pas les oppositions. Les débats s'annoncent houleux, et l'issue du vote toujours incertaine.

Remanié après la crise de ces derniers mois, le projet de loi agricole arrive ce mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le texte a été bâti autour de la notion de "souveraineté alimentaire", avec l'objectif d'accélérer l'arrivée de nouvelles générations d'agriculteurs délestés de certaines contraintes environnementales. Mais il ne convainc pas, et au sein du palais Bourbon les débats s'annoncent houleux entre la majorité et les oppositions. Ces dernières critiquent, pour certaines, un manque d'ambition sur le foncier ou la rémunération, d'autres un effet potentiellement néfaste pour l'environnement.

D'ailleurs, les débats s'ouvriront par l'examen et le vote d'une motion de rejet déposée par les écologistes. "Il n'y a aucun volet financier, aucun volet sur les revenus, rien pour la transition écologique", a expliqué son auteure Marie Pochon, députée de la Drôme, qui devrait bénéficier du soutien des socialistes. "Cette loi est une illusion", justifie leur chef de file Dominique Potier, tandis que le groupe LFI critique "une loi d'orientation de l'agrobusiness".

"Quand on a 100.000 exploitations qui ont disparu en dix ans, ce qui est proposé dans cette loi, c'est une goutte d'eau dans l'océan", a fustigé la patronne des Ecologistes Marine Tondelier ce mardi matin sur franceinfo. Selon elle, ce texte "va favoriser l'installation de mégabassines, favoriser l'installation de fermes-usines qui sont délétères pour notre santé, pour la dignité animale et puis pour l'économie". Elle a pointé du doigt "la mauvaise foi" du gouvernement de "laisser penser que cette loi va aider les agriculteurs". "Ça va aider les lobbies agricoles à se faire un peu plus d'argent peut-être, mais grosse pensée pour les petits agriculteurs qui crèvent dans ce pays", a-t-elle déclaré.

Une motion de rejet qui a peu de chances de succès

Toutefois, au sein de la Nupes, les députés communistes ne devraient pas suivre leurs alliés. "Cette loi passe à côté de la colère épaisse des agriculteurs, notamment sur les rémunérations" mais "il y a urgence à débattre", a estimé Sébastien Jumel. La motion de rejet ne devrait pas être votée non plus par les groupes Les Républicains et Rassemblement national.

A l'issue des débats, si les groupes de gauche devraient voter contre le projet de loi, qu'en sera-t-il de LR et du RN ? Renaissance pourra-t-il compter sur eux pour obtenir une majorité et faire adopter son texte ? En commission, les députés LR et RN - ainsi que les membres du groupe Liot - s’étaient abstenus. Certes, cela n'avait pas empêché l’adoption du projet, mais cela n'est pas non plus de bonne augure.

LR et RN : l'abstention ?

Ce lundi du côté du RN, on penchait plutôt pour laisser le débat se faire, quand bien même le texte est "très en dessous des attentes" pour Grégoire de Fournas. Une source au sein du groupe LR citée par l'AFP estime également difficile d'aller "plus loin que les syndicats agricoles qui jouent l'apaisement", tout en déplorant l'absence de mesures sur la fiscalité. "Pour le moment, notre position de départ, c’est l’abstention", a glissé un cadre du groupe LR à Politico.

L'exécutif se penchera sur ces questions à l'automne, quand une mission parlementaire de députés Renaissance aura rendu ses travaux sur les revenus des agriculteurs et que l'exécutif aura avancé sur un deuxième texte centré sur les produits phytosanitaires.

Côté syndicats, l'alliance majoritaire formée par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs soutient la philosophie du texte, tandis que les deux autres forces représentatives y sont opposées. La Confédération paysanne (troisième syndicat), qui défend l'urgence de la transition agroécologique, appelle à le "modifier en profondeur" et la Coordination rurale (deuxième syndicat) estime que "le compte n'y est pas" face à l'ampleur de la crise.

L'examen du texte est programmé jusqu'au 22 mai, avec près de 4.000 amendements déposés.