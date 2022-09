Nucléaire : le gouvernement veut lancer la construction de nouveaux réacteurs en 2027

Comment le gouvernement souhaite-t-il s'y prendre pour accélérer la construction de ces réacteurs nucléaires ? Tout d'abord, il s'agit de faciliter les installations en prévoyant des implantations "à proximité de sites nucléaires existants". "Si on fait de nouveaux EPR, ils seront situés sur des sites qui ont déjà une centrale. Pour des raisons de commodités - le réseau est déjà là pour pouvoir brancher la centrale - et parce qu’EDF avait déjà prévu dans les années 70-80 des réserves foncières pour construire", a expliqué le ministère de la Transition énergétique à la presse.

Il s'agit également "d’une part de faire du décret d’autorisation de création d’installation une autorisation administrative unique qui englobe l’ensemble des décisions administratives", et de "commencer en parallèle de l’instruction (...) sur ce décret un certain nombre de chantiers et travaux annexes à l’installation (travaux de terrassement, préparation du terrain…)", a précisé l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher. Selon l'AFP qui a pu consulter le projet de loi, il dispenserait les projets d’autorisation d’urbanisme, car le contrôle de conformité sera assuré par les services de l’État lors du dépôt de la demande de création.