Projet de loi immigration : agenda, scénarios… Et maintenant, que va-t-il se passer ?

La commission mixte paritaire chargée de s'accorder sur une version du projet de loi immigration se réunit lundi 18 décembre. Qu'est-il prévu d'ici-là ? Que se passera-t-il ensuite en cas d'accord ou de désaccord ?

Lundi vers 17h30, la foudre est tombée sur le gouvernement : les députés ont adopté la motion de rejet stoppant immédiatement l'étude du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. Depuis, si l'exécutif dément être englué dans une crise politique, ce désaveu est venu lui rappeler, pour la première fois du quinquennat, à quel point gouverner sans majorité absolue à la chambre basse est périlleux. Pour se sortir de cette impasse, le camp présidentiel mise tout sur la commission mixte paritaire (CMP) qui se réunira lundi 18 décembre à 17 heures. Avant et après, quelles étapes vont parsemer le chemin du texte, et à quels scénarios faut-il s'attendre ?

Une fin de semaine consacrée aux négociations

Dès mardi, l'exécutif a entamé des négociations pour parvenir à un accord à l'issue de la commission mixte paritaire. C'est la Première ministre Elisabeth Borne qui a pris les choses en main - les Républicains ne souhaitant pas négocier directement avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin - et multiplie les entretiens avec les représentants de la droite, Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix. La Première ministre n'oublie pas non plus de discuter avec les parlementaires du camp présidentiel, qui devront eux aussi faire des concessions si la majorité et la droite veulent trouver un accord.

La commission mixte paritaire se réunit lundi

L'heure de vérité aura lieu lundi prochain à 17 heures, heure de la réunion de la commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale, composée de sept députés et sept sénateurs. Mais la CMP "se met au travail dès aujourd'hui [mercredi, ndlr]" pour "préparer" un accord, a dit la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. La difficulté sera de trouver un point d'entente entre la droite et la majorité, la première ne jurant que par la version durcie du texte adoptée par le Sénat, la seconde se souciant d'y conserver des mesures d'équilibre et de justice sociale comme l'Aide médicale d'Etat (AME).

En cas d'accord, un vote avant Noël

Si la CMP arrive à un accord, le projet de loi immigration sera de nouveau soumis au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dit ce jeudi espérer un scrutin dès le lendemain de la réunion des 14 membres de la CMP. "Mardi soir, nous aurons, je l'espère, un texte et très rapidement nous allons mettre en place ces mesures pour protéger les Français", a-t-il dit sur RTL. C'est aussi la date qui avait été avancée par le ministère des Relations avec le Parlement.

Un cas de désaccord, un projet abandonné

Le président de la République a tranché et a été clair : en cas de désaccord de la CMP, le projet de loi immigration sera abandonné. L'exécutif a compris que sans accord préalable de la commission, il ne sera pas possible de trouver une majorité au Parlement. Et il ne souhaite pas passer en force en utilisant une nouvelle fois l'article 49.3 de la Constitution.