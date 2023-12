Projet de loi immigration : les députés votent une motion de rejet, revers pour le gouvernement

Au terme d'un vote serré, l'Assemblée nationale a adopté la motion de rejet préalable du projet de loi immigration. Le texte ne sera donc pas débattu, dans sa forme actuelle, au sein de l'hémicycle. Désormais, plusieurs choix s'offrent au gouvernement.

Une lourde défaite politique pour le gouvernement. Les députés ont approuvé lundi la motion de rejet préalable du projet de loi immigration. Cette disposition défendue par le groupe écologiste a été adoptée d'une très courte majorité, par 270 voix contre 265. Pour cela, la gauche, certains membres de LR et le RN ont joint leurs votes.

Conséquence directe, l'examen du texte est interrompu avant même que ne soient abordés les articles au fond, comme le prévoit le règlement de la chambre basse. Il s'agit d'un "désaveu extrêmement puissant" pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui le portait personnellement, estime Marine Le Pen (RN). "Il a dompté les groupuscules macronistes. Mais pas l'Assemblée nationale", raille, de son côté, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon. "Le début de la fin est commencé", tance-t-il encore. Sur le banc des Socialistes, Olivier Faure assure que "Darmanin est désavoué". Il "doit en tirer les conclusions", réclame le député de la onzième circonscription de Seine-et-Marne, selon qui "il est temps de travailler à un projet de loi conforme aux principes républicains".

Désormais, trois options se présentent à l'exécutif. Déjà, il peut choisir de renvoyer le texte au Sénat pour un réexamen de la version précédemment adoptée par ces mêmes sénateurs. Si cette option ne trouve pas grâce aux yeux du gouvernement, il est aussi possible de convoquer une commission mixte paritaire pour trouver un compromis entre députés et sénateurs. Enfin, la majorité présidentielle peut décider de renoncer purement et simplement à ce projet de loi.

"Tout ce que je souhaite, c'est que le gouvernement poursuive, parce qu'il peut le faire, dans sa volonté d'apporter des réponses au problème de l'immigration", invite le président du groupe Horizons (parti d'Edouard Philippe) Laurent Marcangeli.