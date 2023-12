Projet de loi immigration rejeté à l'Assemblée : du jamais-vu depuis 1998

L'exécutif a essuyé lundi un revers majeur avec le rejet surprise à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'immigration. Il faut remonter à 1998 et le projet de loi sur le Pacs pour retrouver la trace d'une déroute comparable pour une majorité.

Le projet de loi immigration, dans le sillage de celui consacré au Pacs ? Le camouflet infligé au gouvernement ce lundi avec le rejet surprise du texte défendu par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin constitue un fait politique rarissime. Il faut en effet remonter à 1998 pour retrouver la trace d'un tel revers.

Il y a 25 ans, un 9 octobre précisément, les députés avaient rendez-vous à l'Assemblée nationale pour examiner la proposition de loi de Jean-Pierre Michel (du parti Mouvement des Citoyens, créé par Jean-Pierre Chevènement). Le gouvernement de l'époque, sous la houlette de Lionel Jospin, veut par ce texte donner des droits aux couples non mariés, quel que soit leur sexe. Problème : l'examen du texte avait d'entrée plus mobilisé à droite qu'à gauche. Et lorsque le moment vint de voter sur l'exception d'irrecevabilité défendue par le député Jean-François Mattei, la majorité était toujours minoritaire.

Le président du groupe PS, Jean-Marc Ayrault, n'avait alors d'autre recours que de demander une suspension de séance, renvoyant le vote à l'après-midi. Sauf que les députés de la majorité avaient déjà regagné leurs circonscriptions… L'opposition restait majoritaire à la reprise des débats. Après deux votes, le premier à main levée, le second par assis/debout, l'exception d'irrecevabilité était adoptée avec une dizaine de voix d'avance : le Pacs était rejeté.

Ce vote n'avait eu qu'un précédent : le 30 novembre 1978, quand les députés avaient voté une exception d'irrecevabilité RPR contre l'harmonisation de la TVA en Europe.