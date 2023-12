Loi immigration : "Le gouvernement touche à la limite du en même temps", estime Olivier Marleix sur LCI

Une motion préalable de rejet a été votée lundi à l'Assemblée nationale contre le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 40 des 62 députés LR ont voté pour cette motion de rejet. Pour Olivier Marleix, chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, "le gouvernement touche à la limite du en même temps".

Il reste campé sur sa position. Le patron des députés LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, était l'invité d'Adrien Gindre dans la matinale de LCI ce mardi. La veille, 40 des 62 députés de son groupe ont voté pour la motion de rejet du projet de loi immigration, qui a empêché le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de soumettre au débat ce texte. Pour le responsable, cette situation historique est uniquement due à la position du gouvernement depuis le début du cheminement parlementaire du projet de loi.

"Ce qui est gênant, c'est le double langage permanent de Gérald Darmanin : mettre en avant un texte de droite devant les sénateurs, puis détricoter le texte du Sénat à l'Assemblée nationale avec la France insoumise et la Nupes", assène le député LR de l'Eure-et-Loir. Il reproche notamment au ministre, transfuge du parti de droite vers le camp d'Emmanuel Macron en 2017, d'avoir manqué de cohérence dans la présentation des différentes mesures de son texte.

Selon Marleix, un "bilan désastreux" de Darmanin en matière d'immigration

"J'attends du gouvernement qu'il répare un défaut originel dans ce texte, dans lequel il y a des mesures positives, mais aussi des mesures de droit à la régularisation des étrangers, regrette Olivier Marleix. Le gouvernement touche à la limite du 'en même temps' : on ne peut pas prétendre durcir les règles et tout défaire en commission des lois à l'Assemblée nationale en s'appuyant sur la Nupes." Parmi les points d'achoppement : la question des travailleurs sans-papiers dans les filières en tension. Le projet de loi prévoyait notamment de pouvoir leur octroyer un titre de séjour temporaire, sous certaines conditions.

"Sur le fond, on ne peut pas accepter toute une partie de ce texte, dissimulée par Gérald Darmanin, mais qui est bien là, qui est ce droit à la régularisation", a ainsi estimé le chef de file LR, qui dénonce un bilan "désastreux en matière d'immigration" pour le ministre. "Quand le cancre d'une classe vous dit 'demain je serai le premier de la classe, vous êtes obligé de me faire confiance', on a le droit d'être un petit peu circonspect, a-t-il poursuivi. Les Français attendent un texte sur l'immigration, pas un texte qui aggrave l'immigration."

De manière générale, Olivier Marleix dit ne pas avoir apprécié le "ton" employé par Gérald Darmanin envers les Républicains, en marge de la présentation du projet de loi. "Assumer nos responsabilités, ce n'est pas obéir au gouvernement le petit doigt sur la couture du pantalon", soutient ainsi le responsable politique.