Projet de loi sanitaire : Olivia Grégoire dénonce une "convergence" des oppositions "sur le dos des Français"

C'est un premier revers difficile à avaler pour le gouvernement. Dans la nuit de mardi à mercredi, la majorité présidentielle, qui ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, a été mise en échec par les oppositions sur le projet de loi sanitaire. Un texte adopté amputé d'un article clé sur le possible retour d'un pass sanitaire pour les entrées dans l'Hexagone.

Invité ce mercredi matin sur LCI, la ministre en charge des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, a dénoncé un "choix des partis contre l'intérêt général" et une "convergence des oppositions pour rejeter le pass sanitaire aux frontières" sur "le dos de la protection sanitaire des Français". Elle a également renvoyé à la Nupes ses critiques sur une possible convergence entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national, estimant que "les Nupes n'ont aucun problème à converger avec le RN quand il s'agit de s'opposer au gouvernement".