Projet de loi "plein emploi" : quel compromis doit être voté à l'Assemblée nationale ?

C'est la mesure décriée de ce projet de loi. Résultante d'une promesse électorale d'Emmanuel Macron, la mesure prévoit un minimum de 15 heures d'activités hebdomadaires pour tous les demandeurs d'emploi, et notamment les bénéficiaires du RSA, conditionnant le versement de leur allocation.

Si elle a été quelque peu réécrite en commission mixte, les sept députés et sept sénateurs désignés se sont accordés pour conforter cette réforme, tout en prévoyant une série d'exceptions et d'aménagements. Il sera ainsi possible d'être exonéré de ces heures d'activités pour raisons de santé, de handicap ou encore de problèmes de garde d'enfant. Le nombre d'heures pourra aussi diminuer plus largement en fonction des "situations individuelles".