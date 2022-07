Projet de loi sur le pouvoir d'achat : les députés LFI proposent un amendement pour renommer la prime Macron

Promesse de campagne face à l'inflation, le projet de loi sur le pouvoir d'achat et sa kyrielle de mesures de soutien arrivent ce lundi 18 juillet dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pour marquer les esprits, et montrer opposition au gouvernement, la France Insoumise a décidé de renommer la Prime Macron, via un drôle d'amendement.

Le dispositif "prime du partage de la valeur" est ainsi appelé à être rebaptisé "prime d'enfumage" par les Insoumis. Un pied de nez au gouvernement d'Elisabeth Borne, la Première ministre ayant déjà été attaquée par le groupe lors de son discours de politique générale. Ici, "le terme de 'prime enfumage' paraît doté des qualités requises : explicite quant à son objet, courte dans son expression, accessible dans son vocabulaire", font savoir les députés, dans le texte de leur amendement.