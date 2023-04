Logement, Covid, Hadopi... Ces textes de loi censurés par le Conseil constitutionnel

Encore plus récemment, le 24 octobre 2012, suite à un recours des députés et sénateurs UMP, le Conseil déclare "contraire à la Constitution" l'ensemble de la loi sur le logement social défendue par la ministre Cécile Duflot. Ici, ce n'est pas le contenu du texte qui pose problème, mais les procédures de discussion et d'adoption au Sénat, qui n'ont pas été bien respectées.

Mais dans leur grande majorité, les textes ont été censurés partiellement. En juillet 1979, des dispositions de la loi sur "la continuité du service public de la radio et de la télévision", qui auraient fait obstacle à l'exercice du droit de grève, sont censurées par le Conseil. Le 10 juin 2009, la disposition la plus controversée de la loi Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet), à savoir le pouvoir donné à une autorité administrative de couper l'accès à internet en cas de téléchargements illégaux, est retoquée par les Sages. Selon la loi "Hadopi 2", seule la justice pourra le faire.