Projet de loi sanitaire : RN et Nupes bataillent pour revendiquer la mise en échec du gouvernement

De son côté, la majorité pointe du doigt l'accointance entre la gauche et l'extrême droite. "En s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus", a tweeté la Première ministre dans la nuit. Sur LCI, la ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Olivia Grégoire a dénoncé une "convergence" des oppositions "sur le dos des Français".