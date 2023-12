Musée de l'immigration : une opération "un billet acheté, un offert" mise en place

Tout le week-end, pour un billet acheté, le musée de l'histoire de l'immigration situé à Paris offre une entrée gratuite. "Il est précieux de savoir de quoi on parle et de rappeler que l'histoire de l'immigration est constitutive de l'histoire de France", a-t-il écrit dans un communiqué, deux jours après l'adoption du controversé projet de loi immigration.

L'adoption du projet de loi immigration mardi a plongé le pays dans une crise politique et idéologique. Et parce qu'il est compliqué de maîtriser le sujet, le musée de l'histoire de l'immigration, situé au sein du Palais de la Porte Dorée dans le 12ᵉ arrondissement de Paris, propose à tous de mieux le connaître.

"Alors qu'a été votée cette semaine la 30ᵉ loi sur l'immigration depuis 1980, suscitant de légitimes débats et interrogations, il est précieux de savoir de quoi on parle et de rappeler que l'histoire de l'immigration est constitutive de l'histoire de France", a écrit le musée dans un communiqué. Pour cela, il met en place tout le week-end une opération "un billet acheté, un billet offert".

"Pour des débats éclairés et apaisés lors des fêtes de fin d'année, nous souhaitons donc inviter chacun, chacune à connaître mieux cette histoire", a ajouté le musée dans un post visible sur X (ex-Twitter). "Ce week-end, chaque visiteur recevra un billet gratuit pour le Musée à offrir à ses proches", peut-on encore lire dans le communiqué. Ainsi, à l'achat d'un billet payant ces samedi 23 et dimanche 24 décembre, il sera remis aux visiteurs un billet gratuit valable jusqu'au 31 mars 2024.