Immigration : et si des députés de la majorité ne votaient pas le texte issu de la commission mixte paritaire ?

En cas d'accord en commission mixte paritaire lundi, le projet de loi immigration sera soumis au vote des parlementaires. Négocié avec la droite, le texte devrait être une version durcie de celui rédigé par l'exécutif. Or, dans la majorité, plus particulièrement l'aile gauche de Renaissance et le MoDem, certains pourraient exprimer leur désaccord en ne votant pas ou en votant contre.

Pour permettre un vote du Parlement sur le projet de loi immigration, la commission mixte paritaire (CMP) devra trouver un accord. C'est ce qu'a indiqué le président de la République cette semaine à son gouvernement. Emmanuel Macron ne souhaite pas prendre le risque, en cas de CMP non conclusive, de ne pas réussir à réunir de majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat ; et a exclu d'avoir recours au 49.3 pour faire passer son texte en force. Mais une CMP conclusive sera-t-elle forcément synonyme d'adoption dans les hémicycles ? La majorité craint que certains de ses parlementaires ne suivent pas. Quelques-uns pourraient ne pas accorder leur voix à un projet de loi qui devrait être beaucoup plus à droite qu'attendu et espéré.

Rappelons que, pour réussir à trouver un accord en CMP, le camp présidentiel et la droite - qui n'y ont ni l'un ni l'autre la majorité - devront s'entendre. Les Républicains ont prévenu : seule une version proche de celle adoptée par le Sénat, donc durcie par rapport au texte du gouvernement, aura grâce à leurs yeux. C'est sur cette base que l'exécutif a accepté de travailler. Si mi-novembre le parti Horizons, dirigé par l'ex-LR et Premier ministre Edouard Philippe, s'était dit en accord avec la version du Sénat, ce n'est pas le cas des autres composantes de la majorité, qui se sont attachées à détricoter une partie du texte en commission des Lois.

Jeudi soir sur France 5, le patron du MoDem François Bayrou n'a pas révélé la position du MoDem dans cette négociation entre la majorité et la droite, mais il a qualifié d'"équilibrée" la mouture du texte écrite par la commission des Lois de l'Assemblée.

Une ambiance "mauvaise" au sein du groupe Renaissance

Si parmi les cadres de la majorité l'ambiance s'avère morose, elle se révèle carrément "mauvaise" au sein des groupes parlementaires, indiquent certains membres. Mardi, devant eux, Elisabeth Borne avait dit ne pas souhaiter un accord "au détriment de l'unité de la majorité".

Pourtant, depuis, les réunions en groupe ou intergroupe à l'Assemblée nationale sont particulièrement tendues. Lors de l'une d'elle, mercredi soir, certains ont compris qu'un vote organisé pour confier un mandat de négociation au rapporteur général du texte Florent Boudié valait engagement à approuver le texte dans l'hémicycle en cas de CMP conclusive. "Je suis extrêmement choqué par cette procédure" faite pour "tordre le bras de tous ceux qui ne seront pas dans la ligne. On n'a jamais fait ça depuis sept ans !", s'est indigné auprès de l'AFP un député macroniste de la première heure, témoin des inquiétudes du camp présidentiel.

D'autres regrettent des divergences de lignes entre les députés de 2017 et les nouveaux arrivants de 2022, pour beaucoup issus de la droite, et les rapports de force qui en découlent. "Une partie des députés veulent faire une OPA de droite sur la ligne du groupe", constate un député Renaissance auprès de l'AFP. Un autre soupçonne une "frange du groupe" de vouloir "hâter la réalisation" du scénario d'une "convergence" de la droite et de la majorité.

"On va perdre des gens chez nous"

Jeudi soir, lors d'une réunion entre Elisabeth Borne et ses ministres, plusieurs ont alerté sur le risque de perdre les voix des membres les plus à gauche du groupe Renaissance. Si Gérald Darmanin (Intérieur) et Franck Riester pensent que le texte peut passer à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'avis d'Aurore Bergé (Solidarités) ou de Gabriel Attal (Éducation). "Des lignes rouges pour la majorité sont en train d’être franchies, on va perdre des gens chez nous", aurait dit la première selon Politico, "à quoi bon forcer une CMP conclusive s’il n’y a pas de majorité pour la voter le lendemain ?", aurait abondé le second. D'après les calculs des ténors de la majorité, il pourrait manquer entre 5 et 30 voix chez Renaissance en cas de vote.

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a aussi demandé si l'exécutif était "sûr que si on faisait l'effort de conclure une CMP, les LR seraient suffisamment nombreux" pour obtenir une majorité. Elisabeth Borne l'a rabroué, l'enjoignant à "arrêter de dire cela, ça les braque", et faisant remarquer que de nombreux textes avaient été votés au Parlement avec les voix de la droite.

Aussi, si Renaissance acceptait trop de la droite, elle pourrait perdre les voix du groupe Liot, qui avait refusé de voter pour la motion de rejet lundi dernier. Jeudi soir, le président du groupe Bertrand Pancher a lancé "un appel à la responsabilité" auprès de l'AFP, "à la fois des élus LR au Sénat et également des membres de la majorité relative, de façon à ce qu'il y ait un équilibre qui permette de voter cette loi" qui soit "efficace et je l'espère humaine". "J'ai entendu les hésitations du MoDem. J'ai entendu les hésitations d'une trentaine de parlementaires de leur propre majorité. Nous, on est également 21. Faites le compte", a-t-il prévenu.