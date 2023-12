Loi immigration : au lendemain du vote, Emmanuel Macron revendique "une défaite du Rassemblement national"

Le président de la République a assuré que le projet de loi immigration voté mardi soir au Parlement ne comportait aucunes "dispositions du Rassemblement national". Emmanuel Macron revendique même "une défaite" du parti de Marine Le Pen.

"C'est une défaite du Rassemblement national." Voilà ce qu'a assuré le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi soir sur France 5 dans l'émission "C à vous", au lendemain du vote du projet de loi immigration au Parlement. Le camp présidentiel est accusé d'avoir négocié un texte trop à droite, reprenant certaines idées du Rassemblement national, et le texte a d'ailleurs été voté par les députés membres du parti de Marine Le Pen après que cette dernière a revendiqué une "victoire idéologique".

Emmanuel Macron estime au contraire que le parti d'extrême droite a réalisé une "manœuvre de garçon de bain, grossière" dans cette séquence législative, qui a créé une crise dans la majorité, de nombreux députés ne votant pas en sa faveur et le ministre de la Santé Aurélien Rousseau démissionnant. "Que ça heurte certains parlementaires, que ça heurte certains ministres, je le respecte, mais il faut partir du réel", a défendu le président. "Le débat s’est embrasé parce que beaucoup des dispositions qui ont été introduites par le dialogue parlementaire, avaient un caractère très symbolique et ont pu heurter. Mais sont-elles des dispositions du Rassemblement national ? Non", a-t-il insisté.

Je revendique le projet le plus opposé au Rassemblement national." Emmanuel Macron

"Est-ce que les dispositions qui bougent les APL et certaines prestations familiales en fonction de la durée, c'est une chose que je demandais ou le gouvernement poussait ? Non. Est-ce que je considère que c'est une rupture ontologique, profondément, de régime, la réponse est non. On l'a déjà", a-t-il assuré, faisant référence au RMI de Michel Rocard ou à la prime d'activité de François Hollande, accessibles au bout de 5 ans.

"Je revendique le projet le plus opposé au Rassemblement national", a répété Emmanuel Macron. Selon lui, pour éviter que le RN arrive au pouvoir, il "faut traiter les problèmes qui le nourrissent" et "montrer qu'il y a une réponse dans le champ républicain conforme à nos valeurs".

Aussi, "nous devons améliorer les choses. Si on dit qu’il n’y a pas de problème, on fait le jeu du RN", a-t-il défendu, revendiquant la nécessité de prendre des mesures pour réguler l'immigration. Toutefois, s'il estime qu'il y a "un problème d'immigration" en France, on n'est pas "dépassé par l'immigration", a-t-il affirmé.