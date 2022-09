Projets d'énergie renouvelable : Emmanuel Macron veut aller "deux fois plus vite"

Le chef de l'État a également prôné la diversification, estimant que "le tout renouvelable ne marche pas, le tout nucléaire ne marche pas". "Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la guerre, ce que vivent encore plus certains voisins comme les Allemand, c'est que la clé en matière d'énergie, c'est la diversification du modèle". Cela passe notamment par le développement du solaire. Le chef de l'État a évoqué "la libération du foncier" pour installer plus de panneaux sur les friches, en citant les bords d'autoroutes et de voies ferrées, mais aussi certaines terres agricoles avec l'agrivoltaïsme.