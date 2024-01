Propos antisémites visant Gabriel Attal : l'Union des étudiants juifs de France réclame des sanctions

Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a été visé par des propos antisémites sur les réseaux sociaux. L'Union des étudiants juifs de France réclame des sanctions.

Une "vague de haine" dénoncée. L'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a appelé ce jeudi à des "sanctions" contre les auteurs de propos antisémites et homophobes visant le nouveau Premier ministre Gabriel Attal sur le réseau social X (ex-Twitter).

"La nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre est l'objet d'une nouvelle vague de haine antisémite et homophobe sur X", écrit l'UEJF dans un message posté sur ce même réseau. "Il n'est plus l'heure des condamnations, mais de l'action", et notamment à la "sanction contre tous les auteurs de tweets haineux", ajoute-t-elle.

L'UEJF réclame aussi "de la prison ferme pour les principaux promoteurs de haine", mais aussi une "amende enfin dissuasive contre" le réseau social géré par Elon Musk, qu'il accuse de "refuser de modérer la haine".

Mardi, jour de la nomination de Gabriel Attal à Matignon, le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) Yonathan Arfi avait déjà déploré "une vague de commentaires homophobes et antisémites sur les réseaux sociaux". "Pour les haineux, c'est visiblement avant tout un Premier ministre assigné à son orientation sexuelle ou l'origine de son nom. Pour les esprits républicains, c'est un Premier ministre, tout court", avait-il ajouté.