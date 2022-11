Propos racistes à l'Assemblée : le député RN écrit à son homologue LFI et se dit "navré de l'incompréhension"

Un peu plus tôt dans la journée, le député de Gironde avait pourtant assuré : "Je ne présenterai pas des excuses pour quelque chose que je n'ai pas fait". Dans son mail envoyé à Carlos Martens Bilongo et diffusé par le Rassemblement national, il déplore par ailleurs une "manipulation politique" de son intervention et dit "regretter" si l'élu LFI a "pu en être blessé." Un mea culpa qui ne devrait pas satisfaire son homologue. Dans un communiqué publié un peu plus tôt, le député insoumis avait demandé "des excuses solennelles".

Par ailleurs, revenant sur les propos du parlementaire RN, il commente : "Je ne pensais pas entendre un jour ces mots au sein de l'Assemblée nationale. Mais le racisme nous rattrape toujours, même dans les lieux les plus prestigieux de la République". Et d'ajouter : "Cet épisode nous rappelle ce qu'est l'extrême-droite en France : le mépris des institutions et la détestation de millions de nos compatriotes français (...) À tous ceux qui me lisent, j'appelle à faire bloc contre le poison raciste".