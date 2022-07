"Provocation", "aveu de faiblesse", "petite soupe"... L'opposition répond à Elisabeth Borne

Les Français "ont envoyé un message : l'arrogance solitaire et le mépris des corps intermédiaires doit cesser", a-t-il estimé. Aussi, son parti "fera tout pour que les cinq prochaines années soient plus utiles à notre nation que les dix dernières" dans le but de voir "une seule France : fière de son histoire et sûre de son destin".