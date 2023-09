PSG : le gouvernement réclame des sanctions après des chants homophobes contre l'OM

Selon les journalistes sportifs présents dimanche soir au parc des Princes, les chants ont duré plus d'une dizaine de minutes. Depuis les tribunes des supporters parisiens, des chants homophobes à l'encontre de l'Olympique de Marseille, qui affrontait le club parisien, ont été entonnés et entendus de tous. Ce lundi, ils ont fait réagir le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) Olivier Klein et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Ils réclament des sanctions.