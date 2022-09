Propos de Christophe Galtier sur le train : "C'est honteux, c'est condescendant", réagit Fabien Roussel

"On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en chars à voile" : l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier, interrogé par LCI, a ironisé lundi en conférence de presse sur la proposition du directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, qui l'invitait à recourir au train plutôt qu'à l'avion après un voyage en jet-privé de ses joueurs pour rallier Nantes depuis Paris. Des propos sujets à polémique, qui ont irrité plusieurs membres de la classe politique, dont la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ou la maire de Paris Anne Hidalgo.

"C'est honteux, c'est condescendant", a pour sa part réagi le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, invité de l'Interview Politique sur LCI ce mardi. "On ne peut pas demander des efforts aux Français, à la nation toute entière, et en même temps avoir une première classe qui continue de se moquer de ses déplacements. Ils vivent sur une autre planète, or il n'y a pas deux planètes, il n'y en a qu'une, celle sur laquelle nous vivons", s'est-il emporté.